Cartão de Todos oferece cashback em diversas empresas de Araucária

O Cartão de Todos oferece descontos consideráveis em áreas essenciais como saúde, educação e lazer. Voltado especialmente para aqueles que desejam economizar em serviços como consultas médicas, exames, farmácias, academias, óticas e outros estabelecimentos parceiros, o Cartão de Todos representa uma solução acessível para quem precisa de cuidados básicos sem precisar arcar com altos custos.

O Cartão de Todos em Araucária tem se destacado por oferecer benefícios exclusivos aos moradores da região, e agora, com o programa de cashback, os clientes têm ainda mais motivos para comemorar. O cashback é um sistema de recompensas onde o consumidor recebe de volta uma parte do valor gasto em suas compras, traduzido em dinheiro. No caso dos clientes do Cartão de Todos, ao realizarem compras em estabelecimentos parceiros e solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal, é possível acumular cashback, ou seja, uma porcentagem do valor da compra retorna ao cliente.

Esse programa foi desenvolvido em parceria com diversos estabelecimentos de Araucária, incluindo supermercados, farmácias e restaurantes. O objetivo é criar um ciclo virtuoso de benefício mútuo. “Queremos não só oferecer vantagens para nossos clientes, mas também fortalecer o comércio local e promover a economia da cidade. Acreditamos que este programa será muito bem recebido e trará vantagens reais para todos”, afirmou o proprietário.

Para aderir ao Cartão de Todos, o cliente precisa pagar R$ 29,70 como primeira mensalidade, além de uma taxa de adesão no mesmo valor. A grande vantagem é que não há período de carência, o que permite que os benefícios sejam usufruídos imediatamente após a finalização do cadastro.

Os parceiros locais incluem uma variedade de estabelecimentos, como o supermercado Vicari, que oferece 1% de cashback; o Pereira’s Bistrô, com 5% de cashback; e a Rookie Hamburgueria, também com 5% de cashback. Outras parcerias incluem a Yes Now Burguer, Don Nato Pizzaria, Pizzaria Doney, Tudo Ótica, Ultragaz e os postos de gasolina Costa Premium Auto Posto e Costa Auto Posto, com cashback variando entre 1% e 5%.

Serviço

A unidade Cartão de Todos de Araucária está localizada na Rua Major Sezino Pereira de Souza, 513, Centro, para mais informações entre em contato através do telefone (41) 3031-9001.

Edição n.º 1428.