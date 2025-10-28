A campanha de Natal “Adote uma Cartinha” convida você a realizar o sonho de um aluno da APAE Araucária. Todos os anos, eles esperam ansiosos pela data e a associação conta com a ajuda da comunidade para conseguir arrecadar os presentes.

Com apoio das educadoras, eles confeccionaram as cartinhas endereçadas ao Papai Noel, com pedidos diversos, como roupas, calçados, mochilas, brinquedos (bolas, bonecas, jogos), perfumes, materiais escolares, entre outros. As cartinhas estão disponíveis no link https://drive.google.com/drive/folders/1U9oOwlafGBvuf3MBFxyV0bvu-3Wu3cxT?usp=drive_link. Para se tornar um padrinho ou madrinha, é só entrar em contato pelo fone (41) 99858-5428 e enviar qual foi a cartinha escolhida, por exemplo: “Escolhi a cartinha da Maria”.

“A pessoa também deverá informar a data em que poderá entregar o presente e o local para retirada. Ou se preferir, também poderá trazer até a escola, na Avenida Prefeito Romualdo Sobocinski, 3680, no Campo Redondo. Com um gesto simples, é possível espalhar amor, esperança e transformar vidas”, convida a diretora da Escola da APAE Anilceia Araújo.

SHOW DE PRÊMIOS

A APAE de Araucária está vendendo cartelas para o Show de Prêmios das associações da região Sul, que acontece no dia 29 de novembro, a partir das 19h, no Clube Serrinhense, em Contenda. Cada cartela custa R$10 e o primeiro prêmio será de R$12 mil, além de outros prêmios em dinheiro, que variam de R$1 mil a R$5 mil.

As cartelas são computadorizadas, ou seja, mesmo se você comprar e não puder ir presencialmente, estará concorrendo aos prêmios. Quem tiver interesse em adquirir cartelas ou obter mais informações, basta entrar em contato com a APAE Araucária pelo WhatsApp (41) 99858 5428.

Edição n.º 1488.