O Cartório de Registro Civil de Araucária divulgou o obituário que consta os falecimentos de araucarienses dos últimos dias. Nesta listagem, foram contabilizados 15 óbitos.

No registro também é informado o local onde as pessoas faleceram. Neste obituário, apenas 3 pessoas faleceram em outra cidade.

Isaque Rodrigues da Silva, faleceu em Curitiba, com apenas 7 meses de vida. Analanda de Souza Lima Silva, faleceu com 25 anos em Campo Largo, poucos dias antes de fazer aniversário. Silvio Iankowski, também faleceu em Curitiba, com 73 anos.

Além dessas pessoas, na listagem aparece o nome de Almy Francisca Ferreira Gomes, que faleceu dois meses antes de completar 100 anos. Mãe do ex-prefeito Albanor Zezé Gomes, ela era conhecida carinhosamente como Dona Zóca.

NomeData NascimentoData Óbito
ALMY FRANCISCA FERREIRA GOMES02/12/192523/10/2025
LEONOR VIEIRA GONÇALVES SUZUKI26/04/193624/10/2025
GILBERTO SAUL FERNANDES VIEIRA05/03/193923/10/2025
MARIA MARLENE POLY19/07/194823/10/2025
JESUS RAMON GONZALEZ GONZALEZ21/12/194822/10/2025
SILVIO IANKOWSKI18/01/195222/10/2025
JOÃO ANDREOLE NETO04/11/195823/10/2025
JOSÉ OSNIR INACIO15/04/195926/10/2025
EDINALDO MANOEL DA SILVA27/05/195921/10/2025
JOSÉ JORY01/02/196122/10/2025
LUCIO ANTONIO27/02/196224/10/2025
JONAS DE OLIVEIRA RIBEIRO28/08/197125/10/2025
ROZANA LOURENÇO RODRIGUES19/02/199122/10/2025
ANALANDA DE SOUZA LIMA SILVA29/10/200225/10/2025
ISAQUE RODRIGUES DA SILVA16/03/202526/10/2025