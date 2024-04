Cartório Eleitoral de Araucária atenderá em horário estendido até 8 de maio

Desde a última segunda-feira (22/04) até o dia 8 de maio, o Cartório Eleitoral de Araucária, seguindo uma determinação do Tribunal regional Eleitoral (TRE-PR), está atendendo em horário estendido, das 9h às 18h. A medida foi adotada devido ao encerramento do prazo para regularização do cadastro eleitoral no próximo dia 8 de maio.

O cartório local também prestará atendimento no dia 4 de maio (sábado), das 9 às 17h, e no dia 5 de maio (domingo), das 9h às 13h. Devem procurar os cartórios aqueles eleitores que precisam resolver pendências com a Justiça Eleitoral e não conseguem através da internet ou eleitores que vão tirar a primeira via do título de eleitor, por exemplo.

As eleições deste ano estão marcadas para o dia 6 de outubro. Um eventual segundo turno acontece em 27 de outubro.

Documentação

Ao comparecer ao Cartório Eleitoral para tirar o Título, regularizar a situação ou transferir o domicílio eleitoral, as eleitoras e os eleitores devem apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade original com foto;

Comprovante de endereço original (emitido há no mínimo 3 meses e, no máximo, 1 ano) em nome do eleitor ou de parente próximo cujo parentesco possa ser comprovado (pais, cônjuge, filho);

Certificado de alistamento militar original (para os eleitores do sexo masculino nascidos em 2005).

Serviço

O endereço do Cartório Eleitoral de Araucária é Rua Francisco Dranka, 1079, bairro Vila Nova.