Cartório Eleitoral realiza cerimônia de geração de mídias para as eleições em Araucária e Contenda

O Cartório Eleitoral de Araucária deu início na manhã deste sábado, 17 de setembro, a cerimônia de geração de mídias que abastecerão as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições do próximo dia 2 de outubro.

Nessa etapa preparatória das eleições, os servidores da Justiça Eleitoral criam as mídias que darão, digamos assim, vida as urnas, sendo três as principais delas: 1) a de carga, que associa a urna à seção e ao eleitorado da seção eleitoral; 2) de votação, que contém a lista das candidatas e dos candidatos; 3) do resultado de votação, que armazena os arquivos com os votos da seção, enviados para a totalização.

Essa etapa de geração de mídias é pública e pode ser acompanhada por qualquer cidadão ou entidade. A expectativa do Cartório Eleitoral era o de que a criação das mídias de todas as seções eleitorais de Araucária e Contenda (que também integra a zona 050) se estendesse até o início da noite.

Responsável pela condução das eleições nas duas cidades, a juíza eleitoral Deborah Penna destacou o empenho dos servidores para que tudo esteja preparado para que o eleitor possa exercer o seu voto no dia 2 de outubro. “Todas essas etapas e a transparência com que as executamos garantem a lisura do processo eleitoral e permitem que o eleitor manifeste sua vontade com tranquilidade em 2 de outubro”, pontuou.

O promotor de justiça David Kerber de Aguiar, que é o promotor eleitoral neste pleito de 2022, também acompanhou de perto a cerimônia de geração de mídias e ressaltou a segurança do processo eleitoral brasileiro. “Todas as etapas são transparentes, passíveis de auditoria e executadas por profissionais capacitados. Tudo para que tenhamos a segurança de que o resultado das eleições seja a mais pura manifestação da vontade do eleitor”, finalizou.