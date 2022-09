Cartório Eleitoral treinou mesários e começa preparar as urnas para as eleições

Faltando cerca de um mês para as eleições 2022, o Cartório Eleitoral de Araucária está acelerando os preparativos. Nos dias 24 e 25 de agosto, aconteceu o o treinamento dos mesários e presidentes de seções que vão trabalhar nas eleições deste ano, marcadas para os dias 2 (primeiro turno) e 30 de outubro (eventual segundo turno).

O treinamento ocorreu de forma presencial, no auditório da Unifacear, com a presença da juíza Débora Pena. A Magistrada fez um bate-papo com os mesários e enfatizou sobre a importância de o processo eleitoral transcorrer de forma tranquila, com transparência e segurança.

Outra parte dos mesários optou pelo treinamento online, através do APP Mesário e do Portal EAD – Ensino à Distância, canais que foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “O objetivo principal do treinamento foi tratar de temas mais específicos, já que todas as demais orientações gerais sobre as eleições, os mesários podem ter acesso através dos canais do TSE”, explicou Yna Honda, chefe do Cartório Eleitoral local.

Segundo ela, Araucária contará com 352 sessões eleitorais, com quatro mesários atuando em cada uma, e 66 locais de votação, com pelo menos duas pessoas responsáveis em cada um.

Urnas

Yna disse ainda que as urnas eletrônicas no novo modelo 2020 chegaram na segunda-feira passada, 22 de agosto, e já estão sendo preparadas. “Os equipamentos irão passar por uma série de preparações, receberão o certificado oficial e depois irão passar por testes exaustivos de seus componentes, inclusive de duração de bateria. Na sequência deverá acontecer a cerimônia de geração de mídias e carga e lacração das urnas. Partidos políticos, coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e outras autoridades serão convocados para acompanhar a cerimônia pública, que está prevista para o final de setembro”, explicou Yna.