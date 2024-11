Casa da Cultura recebe exposição “Em Busca do Alto” de Elisiane Piano

A exposição “Em Busca do Alto”, da artista Elisiane Piano, está na Casa da Cultura Escritora Jacqueline Machado Carteri, desde o dia 13/11 e ficará aberta até 13/12, com visitações de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A mostra busca estabelecer uma conexão profunda entre a arte da cerâmica e a origem de todas as coisas.

Inspirada pela citação de Guimarães Rosa “Todos os dias o barro se refaz, Deus ensina”, a produção de Elisiane procura reconstituir o espanto primordial do milagre do nascimento da vida. As personagens da exposição, com olhares verticalizados, estabelecem uma relação entre os eventos cósmicos e naturais, utilizando a cerâmica como material que guarda as mais antigas informações sobre o movimento do cosmos.

Sobre a artista

Elisiane Piano, paranaense de 54 anos, é graduada em Artes Cênicas pela PUC e possui pós-graduação em Arte-Educação pela FAP e Intermídias Visuais – Arte pela Tuiuti. Com uma vasta experiência em artes visuais, a artista desenvolveu cursos em desenho gráfico, desenho e gravura, e iniciou seus estudos em cerâmica no Museu Alfredo Andersen em 2014. Desde então, participou de diversas exposições coletivas, destacando-se em eventos como o Salão de Artes Visuais de Pinhais-PR, onde foi premiada em 2018.

