Casa da Cultura recebe exposição “Recortes” de Adriano Catenzaro

A Casa da Cultura de Araucária, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SMCT), receberá a exposição “Recortes” do artista visual Adriano Catenzaro. A mostra estará em cartaz de 05 de julho (sexta-feira) até 16 de agosto, das 8h às 12h e das 13h às 17h, apresentando uma coleção de obras feitas a partir de recortes de papéis, explorando essa técnica tanto na concepção quanto na temática.

A exposição celebra a trajetória de Catenzaro, oferecendo ao público um apanhado de diferentes períodos de sua carreira. Suas colagens, que variam de composições abstratas a figuras detalhadas, destacam-se pela precisão dos cortes e pela forma dinâmica como manipula o papel, criando texturas e profundidades únicas.

Paralelamente à exposição, Adriano Catenzaro realizará oficinas de colagem intituladas “O Recorte de Araucária”. As oficinas ocorrerão nos dias 20 de julho, 03 de agosto e 17 de agosto, das 14h às 17h, na Casa da Cultura.

As oficinas proporcionarão uma jornada criativa para explorar a cidade através da arte da colagem. Cada oficina é independente e foca em um tema específico relacionado à representação de Araucária. As oficinas são gratuitas e todo o material necessário será fornecido. As inscrições podem ser feitas pessoalmente na Casa da Cultura, de 8 a 19 de julho ou enquanto durarem as vagas, que são limitadas, então é importante garantir a participação quanto antes.

Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Araucária.

