Casa da Cultura recebe Mostra “Petricor” a partir desta sexta-feira (30)

A exposição “Petricor”, do artista plástico Pedro Czarneski, reúne uma coleção inédita de obras em óleo e acrílico sobre tela e estará aberta para visitação na Casa da Cultura a partir desta sexta-feira (30/08). A exposição permanecerá até 04 de outubro e o horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h. A entrada é gratuita e o endereço da Casa da Cultura é Praça Dr Vicente Machado, 258, Centro. Mais informações pelo fone (41) 3614 7641.

Petricor é o aroma que a chuva provoca ao cair em solo seco. A mostra busca simular essa sensação, como uma captura de um breve momento ao qual todos já nos conectamos. As obras de Pedro Czarneski exaltam as belezas da região Sul, explorando os ricos contrastes de luzes e sombras, e a exuberância da flora, além de pequenos momentos de satisfação retratados em composições de natureza-morta, em consonância com os poucos minutos tão prazerosos em que a chuva começa a cair e em que podemos sentir o cheiro único da natureza.

Sobre o artista

Pedro Fernando Czarneski nasceu em Araucária e desde criança teve interesse pelas artes, encontrando na pintura uma de suas maiores paixões. Após fazer um curso promovido pela Secretaria de Cultura de Araucária, em 1999, foi na prática constante que viu a pintura se tornar sua profissão. Com obras espalhadas pelo Brasil e diversos países do exterior, possui um estilo próprio que foi bastante influenciado pelos mestres do impressionismo, estrangeiros e brasileiros. Paisagens regionais, flores e fauna estão entre os temas preferidos, onde busca explorar os contrastes criados pela luz para exaltar as belezas da natureza sob a sua ótica.

