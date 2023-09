Casa da Pinha: um espaço para sua família viver uma incrível experiência gastronômica e de lazer

Toda semana a Família Delgobbo abre as portas da casa onde vive, no Distrito de Guajuvira, para receber turistas que vão em busca não apenas de uma boa culinária, mas de um pouco de ar puro e lazer, tudo isso em um espaço amplo e ao mesmo tempo acolhedor.

Esta é a Casa da Pinha, um dos principais pontos turísticos de Araucária, que nasceu durante a pandemia, no final de 2020. Por conta daquele cenário assustador, a Vanessa, Chef da casa, começou a atender amigos e familiares e o crescimento foi acontecendo de maneira natural e gradativa.

O sucesso veio e a casa de chácara familiar, rústica, aconchegante e única, com seus quase 800 m², foi atraindo cada vez mais pessoas. Construída há cerca de 30 anos pelo patriarca da Família Delgobbo, seu Altivo, a casa possui inúmeros detalhes, que deixam transparecer fragmentos de uma história e guardam um grande valor sentimental para Luiz Carlos Delgobbo, neto do seu Altivo e filho da Vanessa, e para sua esposa Mayara Lugarini Delgobbo. A mesma casa onde eles recebem as pessoas nos finais de semana, é a casa onde moram, junto de seus três filhos Valentina, Luiza e Ivo. “A Casa da Pinha foi assim batizada por estar localizada em Araucária e devido à grande quantidade de Pinheiros Araucária que circundam a propriedade. Este lugar é e sempre foi, sem dúvidas, inesquecível para todos aqueles que o visitaram”, dizem os administradores.

Cardápio da Casa é variável para que as pessoas possam apreciar vários tipos de culinárias

História preservada

Seu Altivo e Dona Mariela Delgobbo adquiriram a propriedade onde funciona a Casa da Pinha no início da década de 80, sendo grandes colaboradores tanto para o bairro Camundá e sua comunidade quanto para o Distrito de Guajuvira. A casa foi construída em meados da década de 90 pelo próprio Altivo e equipe, pois possuíam construtora. “Toda a arquitetura é mantida original e não há pretensão de modificá-la, já que esse é seu grande charme e diferencial. Aqui não é um restaurante, é uma casa de família!”, afirmam.

“Cliente é nosso convidado”

O mundo mudou, as prioridades são outras e as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o ambiente, com aqueles que vivem à sua volta e, principalmente, em ter um tempo de qualidade. Por essas razões é que surgiu a Casa da Pinha, com a proposta de servir cada cliente, oferecendo uma experiência na qual o alimento é a conexão principal entre as pessoas juntas à mesa. “Essa experiência é composta de uma culinária afetiva e regional, contato com a natureza e muita informalidade, porém oferece conforto, singularidade, detalhes, temperos, aromas e ingredientes locais. A ideia é fazer com que nosso cliente se sinta especial, parte de nossa casa, nosso convidado, para passar um dia delicioso em meio à natureza, com a sensação de estar na sua própria casa de chácara, além de poder desfrutar de um cardápio afetivo, feito com muito capricho e carinho”, declaram os administradores.

Na parte externa, duas varandas compridas compõe o design geométrico

Estrutura super espaçosa

Desde sua criação a Casa da Pinha está no roteiro de turismo rural de Araucária “Caminhos de Guajuvira”, inclusive na época a Chef de cozinha do local, Vanessa Delgobbo, era presidente da Associação de Turismo, sempre envolvida nas questões e necessidades dos integrantes do roteiro.

Com uma estrutura super espaçosa, a Casa tem cerca de 800 m² de área construída, na parte inferior abriga um salão amplo com três salas integradas, sofá rebaixado com lareira, mesa de 3m de comprimento e cozinha integrada. Subindo as escadas, há um mezanino com mesa de bilhar, pebolim, churrasqueira, sofá, mesas e cadeiras.

Na parte externa, duas varandas compridas compõe o design geométrico, rústico e único que faz da Casa da Pinha um lugar sem precedentes. O amplo gramado possui quatro sombrites grandes para compor lounges com sombra e água fresca, propiciando ainda mais conforto e informalidade ao espaço. A Casa ainda oferece mantas, pelegos, chapéu de calor, lareira à lenha e lareiras móveis e externas para os dias mais frios. O gramado também possui uma casinha de bonecas, cama elástica e parquinho, além de um redário super convidativo.

Casa da Pinha: um espaço para sua família viver uma incrível experiência gastronômica e de lazer 1

Versatilidade no cardápio

Outro atrativo da Casa da Pinha é o cardápio versátil, que varia semanalmente, todos elaborados pela Chef Vanessa, com as entradinhas como boas-vindas, o buffet e as sobremesas para finalizar. As opções vão desde a feijoada, comida alemã, comida italiana, comida campeira com costela fogo de chão, até o café rural servido esporadicamente, dependendo da disponibilidade de agenda, do clima da semana e da demanda. “Nossa proposta é inteiramente flexível, por ser uma casa familiar, então a experiência de vivenciar um dia como parte da família já é, por si só, informal. Toda semana temos um cardápio novo, para que possamos atender a diversos gostos e não cairmos na rotina, mesmo porque a maior parte de nossos clientes, sempre retorna”.

O atendimento é somente com reserva antecipada mediante WhatsApp, não há rotatividade de lugares, as vagas são limitadas. Os lugares são fixos, previamente demarcados, para que não haja tumulto e superlotação, garantindo o conforto dos clientes durante toda a estadia. A confirmação da reserva é feita mediante pagamento antecipado para garantir a vaga, justamente por não haver rotatividade e possibilidade de encaixe no dia do atendimento.

Normalmente a Casa da Pinha abre as portas aos domingos, das 11h30 às 17h. Porém, quando há disponibilidade de agenda aos sábados (pois também realiza eventos fechados), a Casa abre para o público, divulgando previamente via Instagram. As programações são feitas e divulgadas semanalmente no Instagram da Casa.

No caso de eventos, há um limite de até 70 pessoas e o cliente pode optar em fechar o espaço apenas para os convidados. “Fornecemos a festa completa, desde buffet até decoração, com um preço justo. Lembrando que nossa proposta é sempre a mesma, oferecer eventos como casamentos e aniversários mais rústicos e intimistas, e também realizamos eventos corporativos na parte superior (mezanino)”.

Para fazer orçamentos ou obter mais informações sobre a Casa da Pinha, entre em contato pelo WhatsApp (41) 99517-6232 ou pelo Instagram (@casadapinha).

No andar de cima há um mezanino com mesa de bilhar, pebolim, churrasqueira, sofá, mesas e cadeiras

Foto: Marco Charneski

