Casa do Artesanato de Araucária está presente na Feiarte 2024

Araucária está participando da maior feira de artesanato do Sul do Brasil, a Feiarte, que acontece até o próximo domingo, 21 de abril, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba.

A Casa do Artesanato levou para a Feira Internacional uma variedade de peças de alta qualidade e tradição, produzidas por cerca de 40 artesãos do município, todos cadastrados no Programa de Arte e Artesanato. O evento fica aberto para visitação todos os dias, das 14h às 22h, e o valor do ingresso é R$ 15,00.

Na Feiarte estão reunidos expositores de diversos países e estados brasileiros. É uma excelente oportunidade para os artesãos locais apresentarem seus trabalhos e fortalecerem a economia local. No stand da Casa do Artesanato, os visitantes podem conferir itens utilitários, decorativos, brinquedos e souvenires.

Na edição de 2023, a Feira contou com mais de 200 expositores nacionais e internacionais e atraiu um público superior a 30 mil visitantes. Visto como um dos principais eventos do setor na região sul do Brasil, oferece uma experiência rica em arte e cultura para todas as idades. A expectativa para este ano é atrair um público ainda maior.

Casa do Artesanato

A Casa do Artesanato de Araucária está localizada no Parque Cachoeira, na Rua Ceará, bairro Iguaçu. O horário de atendimento é segunda-feira, das 13h às 17h, terça a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h, e domingos das 13h às 17h.