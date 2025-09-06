Já teve a curiosidade de conhecer o interior da histórica Casa do Cavalo Baio, localizada no Centro de Araucária, que preserva inúmeras memórias e hoje é um ponto de referência na cidade? Se você é uma dessas pessoas, olha só essa oportunidade: nos dias 11, 13 e 14 de setembro, a Casa irá oferecer visitas guiadas para a comunidade de Araucária e região.

Na quinta-feira (11) a visita acontece às 18h, no sábado (13) às 10h e no domingo (14) às 16h.  No dia 13, a sessão contará com tradução em libras. A entrada é franca, mas é necessário fazer a inscrição no link https://forms.gle/xYUkGjrDTkDuC1aDA . Importante lembrar que esta será a última oportunidade de conhecer a Casa antes do início das obras de restauro. 

A visita será conduzida por Letícia Nardi (arquiteta, urbanista e pesquisadora em patrimônio cultural) e Ana Luiza Kriger de Paiva (pedagoga e mestranda em Arqueologia). Uma oportunidade única de viver uma experiência de imersão cultural e patrimonial.  “A ideia é promover a interação da comunidade com a história da Casa e a partir dela abordar temas pertinentes para a preservação do patrimônio cultural, a diversidade étnica no município de Araucária e as transformações da paisagem. Os participantes das visitas guiadas recebem, gratuitamente, um jogo sobre a história da Casa e educação patrimonial”, afirmam.

Por ser um ícone da cidade, a imagem da Casa do Cavalo Baio é utilizada na divulgação das ações e eventos de cultura e turismo do município, bem como está presente em diversas fotos, ilustrações e painéis que representam Araucária, tanto em espaços públicos como privados. 

HISTÓRIA DA CASA

Construída na década de 1870 pela família Suckow, há regidstros de que o projeto da edificação teria sido idealizado por Walter Joslin. O imóvel era usado como hospedaria e armazém de mercadorias trazidas em carroças por colonos e comerciantes que transitavam pela região.

Em 1944, a Casa foi comprada pela família Charvet, imigrantes franceses que se fixaram em Araucária. O nome “Casa do Cavalo Baio” faz referência a um dos cavalos da família que se destacava pelo porte e beleza de sua pelagem baia (cor amarelada), que ficava ao lado da casa.

A visita guiada é contemplada pela Lei Aldir Blanc e tem produção w coordenação da Rumo de Cultura, direção de produção de Diego Marchioro, produção executiva de Viviane Mortean, autoras e mediadoras Letícia Nardi e Ana Kriger, revisão ortográfica de Michelle Müller, projeto e obra de restauração DeHall da Arquitetura e Restauro (arquiteta responsável Haline Ledermann e estagiários Brenda Kolinsque e Lucas Rodrigues), documentação audiovisual de Weiller Ornelas, design e projeto gráfico de Julia Brasil, assessoria de imprensa de Fernando de Proença, estratégia e vídeos de mídias digitais de Gabi Berbert.