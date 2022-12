Casa do Papai Noel abre hoje (12) juntamente com o espetáculo “Caravana do Natal Mágico”

Na noite desta segunda-feira (12/12), a partir das 19h30, acontece a abertura da Casa do Papai Noel, na Casa da Cultura. O público poderá conhecer o espaço e tirar fotos no cenário até o próximo dia 23/12, com exceção do domingo (18/12), data em que a casa estará fechada.







Diariamente, das 14h às 20h, o Papai Noel estará recebendo o público, porém a casa também permanecerá aberta durante o período da manhã para visitação (de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 20h).

Também para comemorar a abertura da Casa do Papai Noel, na noite desta segunda-feira, às 19h30, Araucária receberá o espetáculo “Caravana do Natal Mágico”, que reúne teatro, dança e música em uma carreta palco. A estrutura estará em frente à Casa da Cultura, na praça Dr. Vicente Machado, no centro da cidade.

Os eventos são gratuitos e abertos ao público.

Foto de: Carlos Poly (SMCS).