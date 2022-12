Casa do Papai Noel e Caravana Natal Mágico prometem encantar Araucária

Com o Natal se aproximando, começam os eventos e atrações pela cidade, e na próxima segunda-feira (12/12), às 19:30, acontecerá a abertura tão aguardada da casa do Papai Noel, na Casa da Cultura. Além de toda a programação de Natal, o município foi selecionado para receber o espetáculo “Caravana do Natal Mágico”, que vai acontecer em uma carreta na Praça da Matriz.

“Com certeza a magia do Natal vai contagiar as famílias neste evento único e gratuito. A apresentação é linda, recheada de alegria, teatro, dança e música”, disse a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT).

Casa do Papai Noel

A Casa permanecerá aberta para visitação de segunda-feira a sábado, entre os dias 12 a 23 de dezembro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 20h. Porém, o Papai Noel estará no local diariamente no período da tarde e noite, das 14h às 20h.