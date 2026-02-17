Na quarta-feira, 11 de fevereiro, feriado de aniversário de Araucária, a Casa Eliseu Voronkoff realizou uma ação para comemorar a data. Presenteou a população com 136 livros, que foram distribuídos de forma gratuita em vários espaços públicos da cidade, como parques, pontos de ônibus, praças e outros.

As pessoas puderam levar os livros para casa e, dentro de cada um, havia um marcador de página comemorativo, sugerindo que após a conclusão da leitura, o livro seja emprestado para outros.

Esta não é foi a primeira vez que a Casa realizou esse tipo de ação, cujo objetivo é incentivar a leitura entre a população. Segundo a administradora da Casa Eliseu, Ana Paula Frazão, a iniciativa tem forte influência da grande incentivadora de leitura que atuou no espaço cultura, Jacqueline Carteri (em memória).

“Aprendemos o valor da leitura e da literatura, ela sempre acreditou que as pessoas devem ler. E mantendo esse pensamento com o qual corroboramos, acreditamos que os livros precisam estar disponíveis. Cada livro é um universo, abre novas visões de mundo, traz novas reflexões sobre a existência. Então, espalhar livros no aniversário da cidade é confirmar o fato de que queremos uma Araucária com mais ideias criativas e humanizadas e possibilidades de futuro”, declara Ana.

