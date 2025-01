Casa Eliseu Voronkoff abre inscrições para cursos de teatro, danças e desenho

A Casa Eliseu Voronkoff é conhecida na cidade por suas apresentações culturais, e por oferecer diversos cursos artísticos para a população araucariense. Atende alunos de várias idades, e os cursos possuem turmas com classificações específicas para melhor atender cada público. Para quem estiver interessado, o centro cultural abriu inscrições para os cursos de dança, teatro e desenhos. As matrículas podem ser realizadas pelo site oficial www.casaeliseuvoronkoff.com.br/inscreva-se.

Para cada curso há uma idade mínima e os horários de aulas são específicos. O valor da mensalidade é de 160 reais, com a taxa de matrícula inclusa.

Confira os cursos disponíveis

Dança cigana

Voltada às mulheres a partir de 16 anos (iniciante), com aulas nas quartas-feiras, das 19h30 às 21h. Durante este curso, os professores abordarão os aspectos históricos e culturais, além dos movimentos das danças ciganas ao redor do mundo. Os alunos aprenderão sobre a essência e dinâmica dos movimentos, e a energia de cada estilo. Serão estudados três aspectos, sendo a técnica, o improviso e a composição.

Dança moderna

As aulas serão divididas entre a prática e teoria, visando compreender o corpo do bailarino. Os assuntos serão adaptados de acordo com cada faixa etária, abordando sobre a tomada de consciência corporal, a improvisação e a composição coreográfica.

Dança Moderna de 04 a 06 anos (baby class): as aulas acontecem às terças e quintas, de manhã das 10h30 às 11h30, e no período da tarde das 14h30 e às 15h30.

Dança Moderna a partir dos 07 anos (iniciante): aulas às terças e quintas, das 09h30 às 10h30 e das 13h30 às 14h30. Com início no dia 14 de fevereiro, o curso finaliza em abril de 2026; às quartas, as aulas acontecem das 09h30 às 10h30.

Dança Moderna básico, após o curso de iniciante: com aulas às terças e quintas, das 15h30 às 17h.

Desenho

Nesse curso, os estudantes poderão explorar a criatividade, conhecer e praticar técnicas, como perspectiva, luz e sombra e teoria da cor. Indicado a partir de 10 anos, com aulas todas as terças-feiras, das 19h às 20h30; também haverá aulas aos sábados, das 10h às 11h30.

Teatro

Os estudantes deste curso poderão aprender sobre o contato com os recursos da linguagem teatral, como preparação física e vocal, consciência corporal e espacial e improvisação, além do uso de elementos, como a sonoplastia, a iluminação, a maquiagem, a cenografia e o figurino.

Teatro infantil de 06 a 10 anos, com aulas aos sábados, das 14h às 16h.

Teatro infanto de 11 a 15 anos: toda segunda-feira, das 14h às 16h; às quartas, das 09h às 11h, e das 14h às 16h; e aos sábados, das 16h às 18h.

Teatro adulto a partir de 16 anos (iniciante): aulas às segundas, das 19h às 21h.

Com exceção da Dança Moderna, todos os demais cursos terão início agora em janeiro, com término previsto para abril de 2026.

Serviço

A Casa Eliseu Voronkoff está localizada na rua Julieta Vidal Ozório, n.º 413, Centro. Para qualquer dúvida, ou para informações adicionais, entrar em contato pelo número (41) 99850-6246.

Edição n.º 1448. Victória Malinowski.