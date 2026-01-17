Se você pensa em iniciar ano investindo na sua carreira artística ou se deseja simplesmente fazer uma atividade diferente de lazer e entretenimento, fique atento a essa oportunidade que a Casa Eliseu Voronkoff está ofertando. O Centro Cultural e Escola de Artes está com as matrículas abertas para seis cursos que vão acontecer durante este ano de 2026.

As vagas são limitadas e podem ser feitas pelo site www.casaeliseuvoronkoff.com.br/inscreva-se, onde tam­bém é possível conhecer alguns dos professores e o conteúdo dos cursos.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (41) 99850 6246. Conheça a seguir os cursos disponíveis.

DANÇA DO VENTRE

A dança do ventre é uma arte milenar, linda e envolvente, que desperta o feminino e a energia vital. Auxilia na saúde física e mental de quem pratica. Com aulas que trabalham técnica, musicalidade, história, improviso, e desenvolvimento de sequências coreográficas. Participação a partir de 16 anos.

DANÇA CIGANA

Além de aspectos históricos e culturais, a dança cigana trabalha os movimentos e todo o gestual que compõem as danças ciganas espalhadas pelo mundo. As aulas levam os alunos a entenderem como essas danças se constituíram, a essência e a dinâmica de cada movimento, assim como a energia presente em cada um dos estilos. São explorados 3 aspectos distintos: a técnica, o improviso e a composição. A dança cigana não tem restrições em relação à idade, tipo físico ou sexo. Participação a partir de 16 anos.

DANÇA MODERNA

A dança moderna nasceu da necessidade de maior liberdade de criação e expressão, incorporando, além da técnica, sentimentos e emoções, permitindo desenvolver qualidades tanto físicas, quanto mentais. As aulas são compostas por prática e teoria, objetivando a compreensão do corpo do bailarino, estimulando e orientando o surgimento de um ‘Bailarino Criador’.

A história da dança, a tomada de consciência corporal, a qualidade de movimentos, a improvisação e a composição coreográfica, fazem parte do curso, que é adaptado para cada faixa etária. Participação a partir de 03 anos.

TEATRO

Voltado para pessoas a partir de 06 anos, o curso de teatro tem suas aulas baseadas em uma formação humana, provendo uma emancipação criativa. Possibilita o contato com os recursos da linguagem teatral, como preparação física e vocal, consciência corporal e espacial, improvisação, além do uso de elementos como a sonoplastia, a iluminação, a maquiagem, a cenografia e o figurino. Estimula e valoriza o trabalho coletivo, fortalecendo experiência de criar em grupo.

Oportuniza a pessoas de todas as idades a liberdade, a expressividade, a imaginação e a criatividade, inerentes ao fazer teatral.

DESENHO

Com classificação entre 08 a 16 anos, o curso de Desenho oferece ao participante a oportunidades de explorar sua criatividade e a partir dela conhecer e praticar técnicas, como perspectiva, luz e sombra, teoria da cor, além de serem estimulados a reprodução e principalmente a criação de suas próprias obras.

VIOLÃO

As aulas de violão acontecem em grupo, em formato de prática de conjunto, abordando os aspectos fundamentais para o desenvolvimento musical no instrumento como a afinação, a leitura e a escrita musical, o senso rítmico, a harmonia, a improvisação, técnicas de dedilhado entre outros. E tudo isso explorando um repertório que vai do clássico ao contemporâneo, do rock ao samba. Participação a partir de 08 anos.

