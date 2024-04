Casa Eliseu Voronkoff inicia projeto de mediação com recursos da Lei Paulo Gustavo

A Casa Eliseu Voronkoff, que completou 6 anos de existência no dia 06 de abril, dá início a mais um projeto com recursos da Lei Paulo Gustavo, lei federal que distribuiu recursos a projetos culturais em todo o país, e que homenageia o humorista que faleceu por complicações da Covid 19. O projeto Circulação Mediada prevê apresentações de espetáculos dos Núcleos de Pesquisa da Casa, em três espaços da cidade: Teatro da Praça, Museu Tingüi-Cuera e CEU – Centro de Artes e Esporte Unificado, com ações de mediação para alunos e alunas de escolas públicas estaduais. “A ideia é mediar o acesso tanto quanto a linguagem artística, quanto aos conteúdos levantados pelas obras, com a intenção de que os participantes do projeto se apropriem do seu direito a cultura”, afirma Ana Paula Frazão, idealizadora do projeto.

As ações acontecerão primeiramente na escola e depois, antes e durante as apresentações, o projeto ainda conta com sessões abertas ao público em geral, com tradução em libras. A iniciativa conta com um consultor para acessibilidade, Jonas Taborda, deficiente visual, que é integrante do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Araucária, formado em Gestão de Recursos Humanos, e também em audiodescrição.

Os espetáculos serão E(las), do Núcleo de Pesquisa em Dança, que fala sobre a condição de ser mulher no mundo contemporâneo, com direção de Fernando Vidal, e O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?), criação coletiva do Núcleo de Pesquisa Teatral, que reflete sobre as relações mediadas pelas telas.

Toda a programação terá entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados no site www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos. Professores do ensino médio interessados em receber as ações de mediação podem entrar em contato pelo Whatsapp 41 99850 6246.

Datas e horários das apresentações

Teatro da Praça 26/04 – E(las), às 19h (sessão fechada para escolas) 27/04 – E(las), às 19h 24/05 – O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?), às 19h (sessão fechada para escolas) 25/05 – O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?), às 19h

Museu Tingüi-Cuera 03/05 – O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?), às 19h (sessão fechada para escolas) 04/05 – O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?), às 19h 10/05 – E(las), às 19h (sessão fechada para escolas) 11/05 – E(las), às 19h