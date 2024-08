Casa Eliseu Voronkoff promove evento para celebrar a cultura cigana  

No dia 23 de setembro se comemora o Dia do Cigano no Paraná, e por conta desta data, a Casa Eliseu Voronkoff, há 7 anos consecutivos, dedica este mês para celebrar a cultura cigana. Um dos objetivos é combater o preconceito à etnia dando a ela maior visibilidade por meio da arte. O “Setembro Cigano” é uma realização conjunta do espaço cultural com a Confederação Brasileira Cigana e o grupo de danças ciganas Lien.Gitan.

O evento, que começa dia 31 de agosto, oferece ampla programação até 29 de setembro. A agenda inclui shows, oficinas, exposições e debates, sendo a Mostra de Dança Cigana uma das principais atrações. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na sede do centro cultural e no Teatro da Praça.

Entre as atividades estão a Oficina de Audiovisual em acampamento cigano com exposição dos registros feitos; Apresentação de Dança Cigana e Dança Circular; Oficina de Composição Coreográfica; Show com Jazz Cigano Quinteto; Oficina voltada para professores e educadores gadjós; Mesas de debates temáticos; Oficina sobre Musicalidade Flamenca e Compás com Miri Galeano e Jony Gonçalves (Perla Flamenca).

A iniciativa do “Setembro Cigano” surgiu a partir das aulas de dança que a Casa Eliseu Voronkoff promove no município. “A criação do evento foi uma maneira de retribuirmos o que o povo cigano nos oferece, além de ser uma forma de ajudar na luta contra o estigma que eles ainda sofrem”, declara Ana Paula Frazão, gestora do espaço e coordenadora do evento.

Pela primeira vez o projeto conta com recursos do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura) da Secretaria de Estado da Cultura, que este ano tem apoio da Copel e da Gelopar.

O projeto prevê também uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, de higiene pessoal e fraldas, que serão repassados à Confederação Brasileira Cigana. As doações devem ser entregues na Casa Eliseu Voronkoff (Rua Julieta Vidal Ozório, 413 – Centro).

Para agendar a coleta domiciliar dos donativos e obter mais informações sobre o evento, basta entrar em contato pelo WhatsApp 41 99850-6246.

