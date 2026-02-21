O Ministério da Cultura, em parceria com os Institutos Federais, realizou em todo o Brasil a seleção de 602 Agentes Territoriais de Cultura para atuação no Programa Nacional dos Comitês de Cultura. A iniciativa prevê formação continuada para esses agentes, que passam a desenvolver ações voltadas à aproximação entre fazedores de cultura e as políticas públicas direcionadas ao setor.

Em Araucária, Ana Paula Frazão, gestora da Casa Eliseu Voronkoff, integra o grupo de agentes selecionados. Ao longo do programa, ela tem promovido atividades como mentorias e rodas de conversa com trabalhadores da área cultural, com foco na orientação sobre mecanismos de fomento e no acesso a políticas públicas.

No terceiro ciclo do programa, Ana Paula propõe a criação de um grupo de estudos sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. A proposta é desenvolver projetos individuais de forma conjunta, com momentos de estudo da legislação e da Instrução Normativa, além de orientação para o preenchimento do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). A iniciativa também prevê, conforme o andamento do grupo, apoio na captação de recursos, acompanhamento dos projetos e prestação de contas.

O primeiro encontro está marcado para domingo, dia 22 de fevereiro, das 14h30 às 18h, na Casa Eliseu Voronkoff. A programação inclui uma aula com o produtor cultural e ex-parecerista da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Beto Meira. O grupo será mediado por Ana Paula Frazão.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online, disponível no link https://forms.gle/x4o26Uj1JTVCnDH8A. Outras informações estão publicadas na página da Casa Eliseu Voronkoff no Instagram, no perfil @casaeliseu. A participação é gratuita.

Edição n.º 1503. Maria Antônia.