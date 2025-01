Casa Eliseu Voronkoff promove mentoria coletiva gratuita sobre gestão cultural independente

Nos dias 25 e 26 de janeiro, das 14h às 18h, a Casa Eliseu Voronkoff oferece de forma gratuita uma mentoria sobre Gestão Cultural Independente para agentes culturais de Araucária e da Região Metropolitana de Curitiba. Os assuntos abordados serão: Políticas Públicas de Cultura, elaboração de projetos culturais, parcerias, colaboração e outras moedas, gestão financeira, gestão de marketing, curadoria e mediação cultural. Poderão participar artistas, gestores culturais, produtores e trabalhadores da cultura. Serão oferecidas 15 vagas, priorizando pessoas pertencentes a grupos vulnerabilizados.

A mentoria será aplicada por Ana Paula Frazão, atriz, diretora teatral, parecerista, especialista em gestão de cidades e empreendimentos criativos, gestora da Casa Eliseu Voronkoff, centro cultural independente, com 7 anos de existência, que fica em Araucária. O projeto faz parte da pesquisa de mestrado que Ana realiza na Escola Superior de Artes Célia Helena em parceria com o Itaú Cultural.

As inscrições podem ser feitas na bio do Instagram da Casa Eliseu Voronkoff @casaeliseu. O participante será contatado via WhatsApp e deve levar caderno para anotações, caneta, celular, notebook ou tablet, se tiver.

A Casa Eliseu Voronkoff está localizada na Rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro. Informações poderão ser obtidas pelo número 41 99850 6246.

Edição n.º 1449.