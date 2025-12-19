O Centro Cultural Casa Eliseu Voronkoff recebe na próxima sexta-feira, 19 de dezembro, o show ‘De Volta ao Brasil’, de Adriano Trindade, um dos representantes do jazz brasileiro na Europa. A apresentação acontece às 19h, com ingressos a R$25,00.

No velho continente desde 2007 o artista gaúcho mistura o samba jazz e ritmos africanos, além de ser considerado o precursor do samba-rock na região europeia.

Trindade é um dos artistas brasileiros que mais se apresentou fora do país nos últimos 4 anos, no total foram 60 países, são 8 álbuns na carreira e 4 dvds. Parcerias com Toninho Horta, Filó Machado, Pedro Mariano, Danilo Caymmi marcam a trajetória do artista. O show é uma boa oportunidade para conferir o jazz brasileiro e continental em sua nova tour após 10 anos na Europa.

‘De Volta ao Brasil’ circula pelo país, emvolvendo temas do atual disco gravado com Filó Machado na Lituânia e o disco solo ‘A New Experience’ que tem participações de Hugo Fattoruso, Jota Moraes, André Vasconcelos e Edu Ribeiro.

Adriano Trindade venceu o importante prêmio de música brasileira Açorianos em duas categorias em 2023: melhor disco de MPB e melhor música com Canto de Senzala.

SERVIÇO A Casa Eliseu Voronkoff fica na Rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro. Os ingressos, no valor de R$25, podem ser adquiridos no site www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos. Mais informações pelos fones (41) 3031 5355 e (41) 99850 6246.