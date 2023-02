Casa Eliseu Voronkoff retoma atividades de 2023 com muitas novidades

A Casa Eliseu Voronkoff, único Centro Cultural privado de Araucária, retomou suas atividades de 2023 no dia 1º de fevereiro, com uma agenda cheia de novidades. Além do início das aulas dos Cursos Permanentes, serão retomados os encontros dos projetos Tricontando e Café com Prosa, as gravações do podcast Livro na Ponta da Orelha, o Cineclube Gengibirra, e a programação artística do espaço, que durante o ano realiza e recebe exposições, shows, espetáculos, oficinas, mostras e festivais.

O Tricontando une trabalhos manuais e literatura. A conversa começa sempre com a leitura de um conto ou crônica, e depois de refletir sobre as situações literárias o grupo papeia livremente enquanto confecciona peças em tricô ou crochê. Os encontros são mensais e já acontecem há 4 anos. O Café com Prosa é um grupo de leitura, onde todos leem o mesmo livro e se reúnem uma vez por mês para conversar sobre a obra, enquanto compartilham um delicioso café da tarde, patrocinado pela Pausa pro Bolo, de Adriana Cecere Vaz. O projeto é também uma parceria com a página Capitu Lê, criada por Jacqueline Carteri, que faleceu em agosto de 2022.

O Cineclube Gengibirra, projeto de Jhonny Castro e Michele Cas, deve voltar repaginado, não mais realizando exibições mensais, mas algumas mostras de filmes durante o ano, assim como a já tradicional parceria com o Dia Internacional da Animação. O acervo do Cineclube também fica disponível para empréstimo dos moradores de Araucária. Já os Cursos Permanentes são de Dança Cigana, Dança Moderna, Desafia – Dança e Empoderamento Feminino, Desenho, Musicalização e Teatro.

A Casa Eliseu Voronkoff também mantém uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia.se, que possibilita a concessão de bolsas em seus cursos.

Atração na Casa

Em passagem pelo Brasil, a artista argentina, Aylen Chanquia realizará uma aula exploratória de tango na Casa Eliseu Voronkoff, nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, das 19h às 21h. Aylen, que também possui um espaço cultural em seu país, o Cronopios, veio compartilhar com os paranaenses em uma aula rápida, mas consistente, um dos pilares fundamentais do tango argentino: o abraço.

Durante a aula que Aylen preparou para os brasileiros, os participantes irão desenvolver e percorrer diferentes etapas, descobrindo e distinguindo características do tango, tais como: o ritmo musical, o andar, as várias formas de abraçar, os papéis e algumas figuras coreográficas.

Informações e reservas de vagas pelo telefone (41) 3031 – 5355 ou WhatsApp (41) 99850-6246. O investimento é de R$50 (individual) e R$80 (casal). A Casa Eliseu Voronkoff fica na rua Julieta Vidal Ozório, 413 — Centro. Para saber tudo que rola por lá e como participar dos projetos e cursos acesse o site.