A Casa Eliseu Voronkoff está com vagas disponíveis para os cursos permanentes de 2026. O espaço cultural oferece formação nas linguagens artísticas de Dança Cigana, Dança do Ventre, Dança Moderna, Desenho, Teatro e Violão.

As informações sobre os cursos e a pré-inscrição estão disponíveis por meio de formulário online no link https://forms.gle/hBS7TJTBkmottZDn9. No site oficial, www.casaeliseuvoronkoff.com.br, é possível conhecer a equipe responsável pelas aulas, acessar detalhes sobre os conteúdos trabalhados e efetuar a matrícula.

De acordo com a instituição, as mensalidades pagas até o dia 10 de cada mês recebem desconto de R$ 30, ficando no valor de R$ 130. Após essa data, o valor passa a ser R$ 160. No ato da inscrição, é cobrada uma taxa de matrícula no valor de R$ 30, paga juntamente com a primeira mensalidade.

A matrícula também pode ser realizada diretamente pelo endereço www.casaeliseuvoronkoff.com.br/inscreva-se. Em caso de dúvidas, o atendimento é feito pelo WhatsApp, no número (41) 99850-6246.

