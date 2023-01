Casal apaixonado por esporte disputa 97ª Corrida de São Silvestre

A 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional prova de rua do Brasil, aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022, com a participação de mais de 32 mil pessoas. Entre elas, o casal araucariense Marcus e Soeli Matozo. Ele na sua quinta prova e ela correndo pela quarta vez. “Para nós a São Silvestre já se transformou numa espécie de evento de fechamento de ano. É como concluirmos o ciclo dos 365 dias do ano com chave de ouro”, afirmam.







Para participar, os dois treinam bastante durante os 12 meses que antecedem a prova, com foco no condicionamento físico. “Participamos de várias provas durante o ano, mas a mais esperada é sempre a São Silvestre. E a cada edição buscamos cumprir o propósito que sempre firmamos na corrida anterior: ‘Ano que vem, se Deus quiser, voltamos para nos divertir novamente’. E assim o fizemos!”, comemora o casal.

Marcus reforça a importância de firmar um propósito e estabelecer uma meta, se dedicando um pouco a cada dia, cuidando da alimentação e do preparo físico para conseguir cumpri-la. “A Corrida Internacional de São Silvestre é um evento que emociona muito, porque ali encontramos brasileiros de todos os cantos do país e muitas pessoas de fora também. É a celebração da vida, porque muitos ali estão pagando promessas por terem obtido alguma graça em termos de recuperação da saúde, recuperação de algum trauma, enfim, é uma verdadeira alegria poder participar dessa prova. Lembrando que esta foi a minha primeira corrida depois dos 50 anos”, brinca o professor.