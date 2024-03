Casal araucariense corre junto no Circuito Corridas Curitiba e dribla o sedentarismo

Dizem que casal que corre unido, permanece unido! Os professores Marcus Matozo e Sueli Hartmann Matozo são um bom exemplo disso. Os dois sempre gostaram de esportes e levam a sério a atividade, além disso, estão sempre juntos em provas de corrida. É bacana vê-los driblar um cotidiano puxado, atribuído pelos seus trabalhos, e ainda encontrar tempo para se dedicar aos treinos.

No domingo, 25 de fevereiro, eles correrem juntos mais uma vez, na primeira etapa do Circuito Corridas Curitiba 2024, realizada em Pinhais. Não conquistaram pódios, mas isso foi o que menos importou, pois esse não era o principal objetivo do casal. “Não somos atletas de elite, então nossa meta é iniciar e concluir a prova bem, e isso fizemos com certeza. Como sempre falo para quem pergunta, sempre ganho todas as provas, ganho na saúde, ganho no psicológico, ganho mentalmente, porque estamos em movimento, estamos sempre ganhando do sedentarismo. De vez em quando até dá certo de conseguirmos um pódio ou outro na categoria (por idade), mas não é esse o foco principal”, afirma o professor.

Marcus diz ainda que ele e a esposa Sueli pretendem participar juntos de todas as demais seis etapas do Circuito de Corridas Curitiba, incluindo a Meia Maratona, que será no dia 21 de julho. “Ainda vamos correr nas etapas da Praça Afonso Botelho (07/04), Universidade Positivo (23/06), Parque Náutico (25/08), Dário Lopes (29/09) e Parque Barigui (24/11)”, completa.