Casal araucariense participa da corrida de aventura Trail Experience Guartelá

O mais difícil é começar, mas depois que uma pessoa começa a correr, vira hábito. E além de hábito, a corrida acaba se tornando um desafio na vida de muitos atletas. Que o diga o casal Marcus Matozo e Soeli, que veem na corrida o grande momento de superação de seus limites e também de realizações pessoais.

No dia 7 de agosto, Marcus e Soeli correram na Trail Experience Guartelá, uma prova de aventura realizada pela Muraro Eventos Esportivos, na cidade de Tibagi. O trajeto foi percorrido pelas trilhas da Pousada Fazenda Guartelá, uma fazenda de mata nativa, várias quedas de água e um ambiente perfeito pra quem procura adrenalina. A chuva e o frio registrados no dia da prova, só deram ainda mais emoção à prova.

Marcus, que é professor de História, também aproveitou a aventura e gravou um vídeo para o seu canal do youtube, mostrando aos seus seguidores um pouco da história e das paisagens do Parque Estadual do Guartelá.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo