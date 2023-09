Casal com “coleção” de mandados é preso pela PM no Capela Velha

Um casal com vários mandados de prisão foi parar atrás das grades na noite desta terça-feira (05/09), no bairro Capela Velha. Uma equipe da Polícia Militar de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça na rua Donato Karas e ao chegar no endereço, se deparou com um indivíduo tentando fugir pelos fundos da residência.

Uma mulher que estava na casa e que disse ser esposa do fugitivo foi abordada pelos policiais e ao consultar a ficha dela junto ao sistema SESP/PR, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor, pelo crime de roubo agravado.

Ela recebeu voz de prisão e após repassar as características do marido, saiu em diligência com a equipe pelas redondezas, até que o companheiro foi localizado e abordado. Da mesma forma, ao consultar sua ficha no sistema SESP, apareceram três mandados de prisão contra ele. Isso mesmo! O homem tinha uma ficha extensa e já respondia pelos crimes de roubo agravado (dois mandados) e furto qualificado.

Diante dos fatos a dupla foi detida pela PM e encaminhada à Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos cabíveis.