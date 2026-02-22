Equipe da ROMU conseguiu localizar um veículo roubado, após ser avisada do alerta de furto pela Polícia Militar do Paraná, via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM).

O carro se tratava de um Renault Logan de cor prata. Os agentes realizaram a abordagem do casal que ocupava o veículo, que informou que o carro foi comprado através de um anúncio no Facebook.

Através do Boletim de Ocorrência, a equipe conseguiu o número de contato do proprietário, que relatou que alugou o veículo para um homem chamado Renan. Ele disse que depois disso o carro sumiu, e então resolveu fazer um BO como furto.

O condutor do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, e os agentes solicitaram que o proprietário também comparecesse à unidade para mais depoimentos. Na Delegacia, todos os envolvidos foram ouvidos e foi aberto um inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos.

A Guarda Municipal informa que, a pessoa que comprar um veículo pelo Facebook, onde normalmente é anunciado carros abaixo do preço conhecidos como ‘pizeiras’, ela pode acabar comprando um veículo com alerta de furto/roubo e pode ser presa por receptação de veículo automotor.