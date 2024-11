Casal de atletas supera os desafios da Maratona de Jurerê

A expressão “casal que treina junto, cresce junto” combina muito bem com Marcio Castro e Natália Negrão. Os dois são atletas da Equipe Rodrigues e no último domingo (03/11) participaram da Maratona de Jurerê, realizada em Florianópolis.

Foi a estreia do casal em maratonas e eles concluíram com sucesso. “Passei 8 anos incentivando e tentando motivar minha esposa a correr e ela sempre relutando. Até que esse ano começou a correr e quis fazer a maratona. Ela me chamou e eu aceitei o desafio. Fomos melhores do que esperávamos”, conta Marcio.

Ele explica que um corredor comum leva em média 4 a 5h para concluir uma maratona (42km) e eles terminaram em 4h17. “A nossa meta inicial era apenas concluir a prova, nem que fosse em 6h, e nos surpreendemos porque terminamos com um tempo bem abaixo disso. Foi emocionante!”, relatou.

Natália conta que eles tiveram 3 meses de preparação, treinando na chuva, com frio e ainda tendo que deixar as filhas em casa sozinhas. “Tudo valeu a pena porque foi uma emoção saber que no dia elas estavam nos esperando na linha de chegada. Agora estamos pensando em finalizar o ano correndo a São Silvestre, pelo menos este é o plano”, conclui a atleta.

Edição n.º 1440.