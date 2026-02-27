Durante patrulhamento realizado no bairro Capela Velha, por volta da 1h30 da madrugada desta sexta-feira (27), uma equipe da ROMU abordou um casal que estava em via pública. De acordo com a ocorrência, ao avistar a viatura, os dois teriam se assustado e descartado um objeto no chão

Na busca pessoal realizada no homem, os agentes localizaram um pacote cocaína. Durante a verificação no terreno, foi encontrada uma embalagem do tipo “zip lock” contendo pequena quantidade de maconha. Ainda na revista, os guardas encontraram, no interior do tênis do homem, 20 invólucros de crack.

Diante da situação de flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Com a mulher abordada, nada de ilícito foi encontrado.

Ao todo, foram apreendidos 200 pinos de cocaína, 20 pacotinhos de crack e “zip lock” contendo maconha.