Casal é encontrado morto, em casa, no Capela Velha

Na manhã deste sábado (09), uma equipe policial foi acionada, via sistema SADE, para atender uma ocorrência de achado de cadáver na rua Tucano, no bairro Capela Velha.

Quem chamou a polícia foi o filho do casal, que relatou que, ao acordar, notou que os pais não respondiam. Ele tentou fazer contato batendo na porta do quarto deles, que estava trancada. Preocupado com a falta de resposta, quebrou um vidro da janela para conseguir entrar. Ao olhar para dentro do quarto, avistou o pai deitado na cama, sem sinais de vida.

Ainda em estado de choque, foi até o banheiro do quarto do casal, onde encontrou a porta também trancada. Ele então pegou uma cadeira e, ao olhar por outra janela, conseguiu visualizar sua mãe, sem vida.

Ele relatou aos policiais que, durante a madrugada, recebeu uma mensagem de sua mãe na qual ela dizia que o amava e transferia uma quantia de R$ 250,00. Posteriormente, o outro filho do casal chegou ao local e contou aos policiais que recebeu a mesma mensagem e quantia, assim como a irmã deles, indicando que a mãe enviou a mesma despedida para os três filhos.

A mulher tirou sua própria vida, e a causa da morte do homem ainda não foi descoberta. O corpo foi encaminhado para o IML para perícia. A suspeita é de que o caso seja um homicídio seguido de suicídio.