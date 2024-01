Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas enquanto filho pequeno esperava no carro

Na noite da última quinta-feira, 04 de janeiro, por volta de 20h30, a Polícia Militar de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas na Rua Profª Maria Nassar Schaustek, no bairro Campina da Barra.

De acordo com as informações, a PM estava realizando um patrulhamento pela região, a qual é conhecida pelo ponto de tráfico, quando avistou um carro estacionado irregularmente e três pessoas saindo dele, sendo 2 homens e 1 mulher, além de uma criança sentada no banco de trás.

Após a abordagem, foi encontrado com a mulher uma sacola com dinheiro em notas trocadas, totalizando 615 reais. Ao mostrar nervosismo aos policiais, ela foi questionada sobre a origem do dinheiro e disse que teria vendido entorpecentes momentos antes das autoridades chegarem. A mulher também foi questionada se estaria com algo de ilícito, e então ela entregou uma bolsa pequena, onde tinham 20 invólucros de crack, totalizando 4 gramas, e 30 invólucros de cocaína, totalizando 5 gramas.

Com os outros dois indivíduos nada de ilícito foi encontrado, mas um deles mostrou nervosismo com a presença policial e afirmava insistentemente que as drogas pertenciam a ele, e que sua esposa apenas estava guardando. Diante disso, ambos receberam voz de prisão, enquanto o outro sujeito foi liberado.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Já na delegacia, o Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue aos familiares, o carro recebeu notificação por estar estacionado irregularmente no momento da abordagem.