A Guarda Municipal de Araucária realizou a prisão de um casal na tarde de sábado, 21 de fevereiro, que invadiu uma empresa localizada no bairro Barigui, e furtou fiação elétrica do estabelecimento. De acordo com as informações da GM, os dois foram surpreendidos pelo proprietário enquanto estavam no interior do imóvel.

Ao serem flagrados, os suspeitos teriam feito ameaças ao dono da empresa utilizando uma faca, com o objetivo de deixar o local levando o material roubado. Após o ocorrido, equipes da GM realizaram buscas na região e localizaram o casal.

Com criminosos, os agentes encontraram uma mochila contendo a fiação elétrica retirada da empresa, além de um alicate e uma faca, apontada pela vítima como o objeto utilizado durante a ameaça. O casal foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.