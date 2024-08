Casal é preso pela GMA após roubar adolescente

Na última sexta-feira, 09 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma situação de roubo na rua Fernando Suckow, no Centro.

De acordo com informações oficiais, um morador acionou as autoridades após seu filho de 15 anos ter sido vítima de um assalto, onde um casal teria roubado o celular do adolescente. Ele contou aos agentes que o homem estava segurando uma faca e vestia uma bermuda colorida, enquanto a mulher estava com um moletom escuro.

O celular foi rastreado, a equipe foi até o endereço informado e foram atendidos pela infratora. Ela permitiu a entrada dos agentes na residência e eles encontraram o ladrão com a faca, uma certa quantidade de maconha e dois aparelhos celulares, sendo um deles o da vítima.

O sujeito foi abordado, mas reagiu com agressividade contra os guardas, que precisaram usar força moderada para contê-lo. Ao ser questionado sobre a situação, o homem confessou ser autor do crime.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, os ladrões foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, já que estavam com o celular e foram reconhecidos pelo adolescente.