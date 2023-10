Casal executado a tiros é encontrado na região do Guajuvira na manhã desta terça-feira (31)

Um casal assassinado com vários tiros foi localizado por moradores na manhã desta terça-feira (31/10), na rua Antônio Gondek, na área rural de Rio Abaixo, próximo à região de Guajuvira. A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e segundo as primeiras informações, o homem e a mulher apresentavam várias perfurações e, muito possivelmente, o(s) assassinos(s) tenha(m) executado os dois usando pistolas.

Ainda não se sabe se o casal foi morto naquele local ou se os seus corpos foram apenas desovados ali. Também não há confirmação sobre a identidade das vítimas. A Polícia Científica esteve na cena do crime para coletar vestígios que irão contribuir com as investigações. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal – IML de Curitiba. Mais informações você acompanha em breve nas páginas do Jornal O Popular nas redes sociais.