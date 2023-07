Casal furta loja no Centro, se esconde no cemitério, mas acaba preso pela GM

Um casal aproveitou o descuido da atendente de uma loja localizada na rua Paulo Alves Pinto, no Centro, e furtou diversas peças de roupas. O fato aconteceu por volta de 12h40 desta terça-feira (25/07). A funcionária contou que o casal chegou no estabelecimento perguntando se havia algum preconceito com eles por estarem mal vestidos e ela respondeu que não.

Os dois então ficaram à vontade dentro da loja, como se fossem clientes, enquanto o homem provava as peças, a mulher distraia a atendente. Em um momento de distração, a funcionária da loja já não viu mais o homem e nem as roupas que ele experimentou e logo em seguida a mulher saiu correndo do estabelecimento e também desapareceu.

A Guarda Municipal foi acionada e de posse das características do casal, passou a patrulhar a região central. Os guardas do pelotão de motocicletas vistoriaram o interior do Cemitério Central, onde conseguiram encontrar o homem e com ele alguns dos produtos furtados. A mulher foi localizada facilmente, pois já é bastante conhecida das forças policiais do município. Ela tem um histórico de furtos e responde por uma tentativa de homicídio praticada a menos de um mês. O casal foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Edição n. 1373