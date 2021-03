Casal invade casa para furtar e acaba preso pela GM

No início da madrugada desta segunda-feira, 29 de março, a Guarda Municipal atendeu uma ocorrência de roubo na rua Francisco Xavier da Silva, no Centro, onde um casal foi visto carregando um microondas pela rua. Uma equipe foi até o local e conseguiu abordar os dois na esquina das ruas Major Sezino Pereira de Souza com a Benjamin Constant.

A mulher apresentava um corte no pulso direito e disse que havia se ferido ao revirar uma lata de lixo. A vítima do roubo foi contatada e relatou que o casal passou pela casa da frente do terreno e quebrou o vidro da janela de uma residência que fica nos fundos, furtando o eletrodoméstico.

Diante dos fatos, a dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para providências. A mulher foi levada à UPA para ser atendida e após ser liberada, retornou à DP.