Na noite da última segunda-feira, 5 de janeiro, uma yorkshire de nome de Bella, que estava aos cuidados de vizinhos, acabou fugindo. Ela foi vista pela última vez próximo à praça do conjunto Maranhão.

Os donos da cachorrinha só souberam de desaparecimento quando retornaram de viagem, nesta terça-feira (6) e desde então estão desesperados à sua procura.

Casal pede ajuda para achar a cachorrinha Bella

Bella é uma cachorra de porte médio. Tem 7 anos e alergias severas, sendo que faz tratamento contínuo contra a doença. Os donos acreditam que Bella ainda deve estar pela região do Conjunto Maranhão e com suas alergias atacadas, apresentando algumas “espinhas” pelo corpo. 

Caso você tenha visto a Bella ou tenha alguma informação que ajude a encontrá-la, entre em contato pelo telefone: (41) 99934-1050.