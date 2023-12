Casal sofre acidente de moto e são encaminhados ao hospital com ferimentos graves

Um trágico acidente entre um veículo e uma motocicleta ocorreu na noite do último domingo, 17 de dezembro, no bairro Iguaçu, em Araucária, na rua Albary Pizzato Ferreira, próximo à Villa Hygge. O impacto deixou um casal gravemente ferido, enquanto o condutor do outro veículo, que apresentava sinais de embriaguez e se negou a realizar o teste do bafômetro, foi levado para a Delegacia.

O casal na motocicleta, identificado como Amanda Drobnieski Leopoldino, de 21 anos, e Rai Amaral Azevedo, de 25 anos, sofreu ferimentos sérios no acidente. O jovem condutor da moto, Rai, teve múltiplas fraturas nos braços e pernas, enquanto Amanda, que estava na garupa, sofreu uma fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo.

A situação médica dos envolvidos é grave, Amanda passou por uma cirurgia na perna na manhã desta segunda-feira (18) e irá passar por outra cirurgia no pé. Ela teve parafusos inseridos para estabilizar as fraturas e também precisou colocar a “gaiola” na perna.

Por outro lado, Rai enfrenta uma situação mais crítica, tendo sido necessário amputar o pé que já estava gravemente ferido no acidente. Atualmente, ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebendo os cuidados necessários.

O condutor do outro veículo, envolvido no acidente, recusou-se a realizar o teste do bafômetro no momento da ocorrência. Ele foi preso em flagrante devido aos sinais evidentes de embriaguez. Já no local do acidente, o indivíduo contava com a presença de sua advogada.