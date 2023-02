Casamento Civil Coletivo acontecerá de forma gratuita no CRAS até o dia 10/03

Dia 25 de março acontecerá mais uma edição do casamento coletivo no Estádio Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada), e os moradores de Araucária que queiram participar, podem aproveitar a oportunidade do Casamento Civil Coletivo que será realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, até o dia 10 de março.

O projeto faz parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR. A recomendação é buscar informações o quanto antes para conseguir o encaminhamento ao cartório e levar os documentos necessários, para não correr o risco de perder o prazo.

As inscrições são gratuitas, a documentação necessária para o casal interessado providenciar inclui: carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento (com averbação do divórcio), essas últimas atualizadas em até 90 dias, comprovante de renda de até um salário-mínimo e meio por pessoa (contracheque ou carteira de trabalho) e comprovante de endereço.

Além disso, as unidades do Sesc PR de todo o estado estão recebendo doações de trajes para os noivos. A população também pode realizar doações de vestidos, ternos, calçados e acessórios até o dia 10 de março.

Texto produzido com informações da Assessoria de Comunicação do Sesc/PR.