Casinha do Papai Noel começa a receber visitantes na sexta-feira (05)

Na Chácara Park São Pedro a magia natalina já chegou com a encantadora Casinha do Papai Noel da família Haiduk, que mais um ano cumpre a tradição e abre suas portas na sexta-feira (05/12). As visitas vão acontecer em três finais de semana de dezembro: dias 05, 06 e 07, dias 12, 13 e 14, e dias 19, 20 e 21, com horários variáveis, divulgados semanalmente no Instagram @chacaraparksaopedro. A entrada é gratuita.

Durante às visitas à Casinha do Papai Noel, o público poderá encontrar pierogi, pastel, espetinho, tortas e bebidas. “A chácara é aberta gratuitamente como forma de compartilhar a cultura, a memória e o espírito natalino que sempre marcaram a história da família Haiduk”, comenta a família.

A Casinha do Papai Noel é uma homenagem à cultura polonesa, construída em estilo tradicional, toda feita de troncos. Ela é uma réplica da Casa Polonesa que está na Aldeia da Solidariedade, localizada no Parque Cachoeira, em Araucária.

Sua história começa em 1982, quando Dona Leonor Haiduk e Sr. Pedro Haiduk decidiram doar uma casa de madeira no estilo polonês para ser preservada no Parque Cachoeira, como parte da memória e da imigração polonesa na cidade.
O sonho deles sempre foi construir uma réplica dessa casa no jardim da própria família, para manter viva a tradição e compartilhar com as novas gerações. Esse desejo se tornou realidade em 2002, quando a Casinha foi finalmente erguida no Centro de Araucária, na Rua Rodolfo Hasselmann, na subida da Escola Werka.

A partir de então, a família decidiu abrir a Casinha durante o mês de dezembro, com a presença do Papai Noel, criando um espaço mágico que acolheu milhares de visitantes ao longo dos anos. A Casinha ficou aberta no Centro de Araucária até 2018, encantando gerações.

Agora, em 2025, a família Haiduk decidiu transferir a Casinha para a Chácara Park São Pedro, onde ganhou um novo cenário: amplo, acolhedor e integrado à natureza — perfeito para receber famílias inteiras nessa época tão especial. O endereço é Rua Francisco Grendel, 2300, área rural de Rio Abaixinho.

