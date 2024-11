Casinha do Papai Noel da Prefeitura custará até R$ 310 mil

A Prefeitura de Araucária quer montar uma casinha do Papai Noel nas dependências do Parque Cachoeira. Para isso está disposta a pagar até R$ 310 mil. A licitação já está em andamento e vem sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT).

O edital prevê que a estrutura fique montada por cerca de 30 dias. Os detalhes da contratação preveem que a vencedora da licitação forneça, monte e decore a casinha, bem como disponibilize atores para interpretar o Papai Noel, a Mamãe Noel e duendes que auxiliam o bom velhinho.

A contratação está sendo feita pela modalidade pregão e o preço máximo que a Prefeitura está disposta a pagar é de R$ 309.327,63. A abertura do certame aconteceu agora na terça-feira, 19 de novembro, mas o Departamento de Licitações do Município ainda não publicou o resultado do certame.

A licitação está dividida em quatro lotes. O primeiro deles tem valor estimado em R$ 110 mil e é destinado a contratação dos personagens. Para o Papai Noel o valor a ser pago é de até R$ 34 mil. Para a Mamãe Noel R$ 16 mil. Há vagas ainda para quatro duendes, o cachê para cada um deles é de até R$ 14.830,03. A carga de trabalho de cada um deles é de 6 horas diárias.

Mas não é qualquer pessoa que pode se candidatar para o serviço. O edital estipula algumas regras. O Papai Noel precisa ter barba branca natural e longa e fornecer as balas para a criançada. A estimativa é que ele utilize 800 pacotes da guloseima. A média é a de que cada criança que for visitar o bom velhinho ganhe cinco balas. A Mamãe Noel precisa estar com boa maquiagem e devidamente ornamentada. O mesmo vale para os duendes.

Outro lote do edital prevê a locação da casa do Papai Noel propriamente dita. Quem vencer precisará montá-la e desmontá-la no Parque Cachoeira. O valor que a Prefeitura está disposta a pagar é de até R$ 128 mil. Já a decoração do ambiente, tanto internamente quanto externamente está prevista em outros dois lotes da licitação e devem custar até R$ 72 mil.

