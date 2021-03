Caso Irmãos Rybinski: condutores do Palio e do Cruze são presos preventivamente

Compartilhe esta notícia:

A Polícia Civil de Araucária prendeu, na manhã desta quarta feira, 24 de março, os condutores do veículo Pálio e Cruze, participantes de um racha na noite de 27 de fevereiro, o qual resultou na morte dos irmãos Carlos e Moacir Rybinski. Rafael Henrique Vargas (condutor do Cruze) foi preso em casa. Já Lucas Leonardo de Lima Ribeiro (motorista do Palio) não estava na residência, mas seu advogado ficou de apresentá-lo ao longo do dia de hoje.

Além da prisão dos condutores, a Polícia Civil também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos outros ocupantes dos dois veículos envolvidos no racha.

O delegado Tiago Wladyka, recuperado da covid 19, representou pela prisão preventiva dos condutores. O Ministério Público de Araucária também se manifestou favoravelmente ao pedido, que foi acatado pelo juízo da Vara Criminal de Araucária. Com os mandados de prisão e busca e apreensão em mãos, Wladyka e sua equipe da DP Araucária deram cumprimento aos 05 alvos, efetivando a prisão do condutor do veículo Cruze e do veículo pálio, simultaneamente.

Após a prisão, os investigados foram encaminhados para a Delegacia de Araucária, onde estão presos e ficam à disposição da justiça.