Caso Irmãos Rybinski: Está preso o motorista do Pálio amarelo

Lucas Leonardo de Lima Ribeiro, 24 anos, que dirigia o Palio Amarelo que matou os irmãos Carlos e Moacir Rybinski foi preso no final da tarde desta sexta-feira, 26 de março, pela Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

O mandado de prisão contra ele foi expedido pelo Juízo Criminal de Araucária após solicitação do delegado Thiago Wladika. Além de Lucas também está preso Rafael Henrique Vargas, que conduzia o veículo Cruze, na noite de 27 de fevereiro. Para a Polícia, as evidências dão conta de que os dois carros estariam participando de um racha.

A ordem de prisão contra Rafael foi cumprida na quarta-feira (25). No mesmo dia, os policiais também estiveram na casa de Lucas, mas não o encontraram. Desde então a equipe da Delegacia efetuou várias diligências para prendê-lo. Vendo que o cerco estava se fechando e que seria preso a qualquer momento, o rapaz resolveu se entregar no final desta sexta-feira. Ele foi à Delegacia acompanhado de seu advogado e recebeu voz de prisão preventiva.

Próximos passos

Com as prisões cumpridas, o delegado Thiago Wladika, a quem cabe relatar o inquérito, irá encaminhar o caso em definitivo ao Ministério Público já no início da próxima semana. A partir daí, cabe aos promotores de justiça denunciar ou não os motoristas dos carros, bem como os outros ocupantes do Palio e do Cruze.

O caso

A colisão que vitimou fatalmente os irmãos Rybinski aconteceu por volta das 22h de sábado, 27 de fevereiro, no cruzamento da Avenida Archelau de Almeida Torres com a Rua Capivari, no bairro Jardim Iguaçu. Os dois irmãos retornavam de Santa Catarina, onde estavam trabalhando, e seguiam pela Rua Capivari, quando o Palio, que vinha em alta velocidade pela avenida, atingiu em cheio o veículo Fiat Strada em que estavam. Eles morreram na hora.