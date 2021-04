Caso Irmãos Rybinski: Tribunal de Justiça manda soltar motorista do Cruze

Para a Polícia, Rafael participava de um racha no dia da

morte dos irmãos Rybinski. Foto: divulgação

O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu na última terça-feira, 6 de abril, habeas corpus a Rafael Henrique Vargas, 19 anos. Assim, ele ganhou o direito de não responder preso ao processo que apura sua participação no caso da morte dos irmãos Carlos e Moacir Rybinski na noite de 27 de fevereiro.

Rafael era o motorista do Cruze preto que aparece em imagens de câmeras segurança participando, segundo o que apurou as investigações até o momento, de um racha com o motorista do veículo Fiat Pálio de cor amarela, pela avenida Archelau de Almeida Torres na noite fatídica. Ele estava preso preventivamente desde 24 de março a pedido da Delegacia de Polícia Civil de Araucária, o qual foi acatado pela juíza Débora Cassiano Redmond, da Vara Criminal da cidade.

A decisão que mandou soltar Rafael foi concedida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. No entendimento do magistrado a prisão do motorista do Cruze poderia ser substituída por medidas cautelares, já que ele possui residência fixa, trabalho lícito e família, além de ser réu primário.

Ainda na decisão, o magistrado determinou que Rafael use tornozeleira eletrônica, sendo que não poderá se deslocar em raio máximo de duzentos metros de sua residência ou local de trabalho. Ele ainda terá que ficar em casa nos dias no período noturno e durante todo o final de semana. Rafael também teve o direito de dirigir suspenso, devendo entregar sua CNH, precisará comparecer mensalmente em Juízo para prestar contas do que anda fazendo e não poderá se ausentar da cidade de Araucária sem autorização judicial.

Segue preso o motorista do Pálio amarelo, Lucas Leonardo de Lima Ribeiro, 24 anos.

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021