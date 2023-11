Caso Izabel Spies: Polícia Civil prende autor de femicídio que chocou Araucária

A Polícia Civil de Araucária prendeu na tarde desta quinta-feira, 16 de novembro, Israel de Souza dos Santos, que matou a própria esposa, Izabel Spies, na manhã da última segunda-feira, 13 de novembro. Esse crime que chocou Araucária foi capa da edição impressa de O Popular de hoje.

Israel matou a companheira a facadas, sendo que alguns dos golpes teriam sido deferidos ainda dentro da casa do casal, em frente aos dois filhos em comum que eles tinham. Tão logo levou os primeiros golpes, Izabel fugiu correndo pela rua, mas foi alcançada pelo marido. Em seguida, ele fugiu e estava em lugar ignorado até esta tarde.

Segundo apurou O Popular, Israel compareceu à Delegacia na tarde de hoje acompanhado de um advogado. Quando ele chegou à Delegacia ainda não havia sido decretada a sua prisão preventiva.

O pedido, no entanto, havia sido feito já na terça-feira pelo delegado titular da Delegacia da Mulher, Eduardo Kruger. Enquanto Israel estava dentro da Delegacia, aguardando para ser ouvido, houve a comunicação pela Vara Criminal de Araucária de que a Justiça havia decretado a prisão do assassino de Izabel, sendo que o mandado já estava disponível para cumprimento no sistema.

Com esta informação, o delegado comunicou a Israel de que ele estava preso preventivamente acusado do homicídio de sua esposa. Israel então optou por permanecer em silêncio durante seu depoimento. Ele está sendo encaminhado agora para Cadeia Pública de Araucária e aguardará detido a conclusão do inquérito e tramitação do processo pelo crime de feminicídio.

O crime

Izabel foi morta na segunda-feira, 13 de novembro, na rua Itararé, esquina com a rua Antônio Cantador, no Jardim Primavera, bairro Iguaçu.

Conforme o apurado até o momento, por volta das 6h daquela manhã de segunda-feira o casal começou a discutir, ainda dentro de casa. Durante o desentendimento, o marido pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a companheira de vários anos. Essas primeiras punhaladas teriam sido presenciadas pelos filhos do casal.

Na tentativa de escapar da fúria monstruosa de seu algoz, Izabel saiu correndo pela rua pedindo socorro. Seus gritos foram muitos, mas vãos. Isto porque ela foi alcançada rapidamente por Israel, que ensandecido terminou de matá-la na esquina da casa onde residiam. Os últimos golpes desferidos pelo monstro teriam sido presenciados por vizinhos, que pouco puderam fazer.

Ameaças anteriores

Logo após o crime um dos irmãos de Izabel relatou à imprensa que Izabel e Israel viviam um relacionamento conturbado e que as discussões entre eles eram frequentes. Contou, inclusive, que em certa ocasião o cunhado já teria colocado um revólver na boca da vítima para ameaçá-la. Ainda de acordo com esse familiar, a irmã estava casada com Israel há 18 anos e eles tinham dois filhos, um de 13 e outro de 17 anos e confirmando que ambos estavam na casa no momento do crime.

Vizinhos também relataram à polícia terem ouvido várias brigas do casal e alguns afirmaram que o marido costumava ser bastante agressivo com a companheira. Também contaram que Izabel era uma mulher trabalhadora e batalhadora. “Todo mundo a conhecia aqui no bairro, ela estava se formando em enfermagem, era uma pessoa muito querida”, contou uma vizinha.