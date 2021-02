Caso Morgana Truber: Justiça manda soltar namorado que dirigia o carro no momento do acidente

Lec em sua BMW antes do acidente (Foto: Divulgação)

O juiz Daniel Surdi de Avelar, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba mandou soltar na sexta-feira, 26 de fevereiro, Lecsandro Emílio da Silva Soares, 29 anos, namorado da gerente do Santander Morgana Truber, 38 anos, morta no dia 10 de fevereiro em um acidente de trânsito.

Lec era quem dirigia o carro, uma BMW Z4, no dia do acidente. Ele estava embriagado e com a carteira de motorista vencida. Num primeiro momento ele chegou mentir sobre quem estava ao volante, alegando que era Morgana. Posteriormente, porém, confessou que ela era apenas passageira.

A soltura de Lec é fruto de um pedido de liberdade feito por sua defesa na quinta-feira (25). Ao analisar o processo, o magistrado considerou que o rapaz já estava preso há quinze dias sem que o Ministério Público tivesse oferecido denúncia em seu desfavor. “Infere-se, pois, que o investigado se encontra preso preventivamente há aproximadamente 2 (duas) semanas, desde o dia 12/02/2021, sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia em seu desfavor, o que, a meu ver, não se revela razoável, no presente caso”, escreveu.

Embora tenha revogado a prisão preventiva do namorado de Morgana, o juiz determinou que ele se apresente mensalmente em Juízo para prestar contas do que anda fazendo e não se ausenta da cidade sem prévia autorização da Justiça.

Com a decisão judicial, pelo menos por ora, ele responderá ao processo em liberdade.

BMW de Lec após o acidente (Foto: Divulgação)