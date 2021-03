Casos ativos de Covid-19 em Araucária praticamente dobram em apenas 7 dias

Compartilhe esta notícia:

Dados do boletim epidemiológico da Covid-19 divulgados nesta quarta-feira, 10 de março, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostram que assim como o Paraná, Araucária passa por um dos piores momentos da pandemia desde o seu início, há praticamente um ano.

Os números da Covid-19 em Araucária se mostram ainda mais preocupantes quando levamos em conta o número de casos de pacientes em tratamento no Município na data de ontem. Eram 1.579. Praticamente o dobro de sete dias atrás, quando 791 moradores. Os casos ativos do novo coronavírus só estiveram próximo ao que vemos agora no final dos meses de novembro e início de dezembro, mas mesmo assim o cenário era menos nebuloso do que o de agora.

Já o total de casos confirmados se aproxima de 15 mil. Eram nesta quarta-feira exatamente 14.541. Quase mil a mais do que no dia 3 de março, quando eram 13.632. O número de óbitos também teve crescimento acentuado ao longo da última semana, saltando de 169 para 179 na data de ontem.

Também nesta semana outra marca simbólica foi alcançada pela pandemia em Araucária. Já são mais de uma centena de homens mortos em decorrência do agravamento da Covid-19. Os números absolutos mostram que, dos 179 mortos, 102 são homens e 77 mulheres.

O mapa regionalizado dos óbitos causados pela Covid-19 na cidade também apresentou uma mudança importante nos últimos dias: agora é o Capela Velha o bairro com o maior número de vítimas fatais. Praticamente desde o início da pandemia este triste posto era ocupado pelo bairro Iguaçu.

Vacinas

Única arma eficaz no combate ao coronavírus, a tão desejada vacina ainda segue longe do braço da grande maioria dos araucarienses. Até o momento apenas 3.446 pessoas receberam a imunização e a chegada de novas doses segue vindo a conta gotas.

Na noite de ontem, por exemplo, uma nova remessa foi enviada a Araucária. Elas faz parte de um lote de quase 75 mil, remetidas pelo Ministério da Saúde ao Paraná. Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), o novo lote foi subdividido para atender mais um percentual da faixa etária de idosos entre 80 e 84 anos e outro percentual daqueles que têm entre 75 e 79 anos. A cota do Município nesta etapa é de pouco mais de 500 doses.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021