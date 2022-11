Casos de Covid voltam a subir e Secretaria Municipal de Saúde alerta para que a população tome precauções

Pra quem achava que a Covid-19 já não estava entre nós, as últimas notícias não são nada animadoras. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou novo boletim da Covid nesta quinta-feira (17/11), que comprovou um aumento nos casos e no número de mortes. Isso ocorre após uma série de boletins com números mais baixos, que vinham sendo divulgados nos últimos meses. O informativo de hoje apresentou 1.139 novos casos e dois óbitos pela doença no Estado.

Os pacientes que foram a óbito residiam nas cidades de Laranjal (1) e Curitiba (1). Um dos óbitos ocorreu em outubro e o outro em novembro de 2022. Segundo o boletim, somando os novos casos, o total, desde que a pandemia começou, é de 2.746.291 pessoas contaminadas e 45.212 mortes.

Em Araucária, conforme boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) nesta sexta-feira (18), os casos também apresentaram aumento. Os dados mostram que a pandemia já soma 47.757 pessoas positivadas para a Covid, 47.067 pacientes recuperados e, ao todo, 585 pessoas perderam a vida vitimadas pela doença. Ainda no boletim, 105 pacientes estão em tratamento.

Diante do aumento no número de casos e óbitos no Paraná, a orientação da SMSA é que as pessoas usem máscara, não se aglomerem e mantenham os hábitos de higiene, como lavar as mãos e usar álcool em gel. Além disso, é imprescindível que a população esteja com a vacinação contra a Covid 19 em dia, tomando todas as doses, seguindo o calendário divulgado pela Saúde.